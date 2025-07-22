22 липня відзначають пам'ять Марії Магдалини: усі прикмети, заборони та традиції

Сьогодні, 22 липня, православні українці за новоюліанським календарем вшановують пам'ять рівноапостольної Марії Магдалини. Цей день має свої особливі заборони, народні прикмети та традиції.
РБК-Україна розповідає, що не можна робити 22 липня, які прикмети вказують на майбутню погоду і хто святкує День ангела.
Марія Магдалина є однією з найвідоміших жінок у Новому Завіті, яка слідувала за Ісусом Христом. Вона була однією з жінок-мироносиць, які були свідками розп'яття Ісуса, а потім прийшли помазати Його тіло після смерті. Саме їй першій з'явився воскреслий Христос.
Марія Магдалина, ім'я якої походить від міста Магдала на березі Тиверіадського озера, була тією, з кого Ісус вигнав сім бісів. Після свого зцілення вона повністю присвятила себе служінню Христу, ставши Його вірною ученицею.
Вона подорожувала з Ним, допомагала іншим жінкам-послідовницям і була присутня біля Хреста під час розп'яття, коли більшість апостолів розбіглися.
Саме Марія Магдалина першою прийшла до Гробу Господнього рано вранці в неділю і побачила, що камінь відвалено. Вона побігла сповістити про це апостолів Петра та Іоанна.
Коли вони пішли, вона залишилася біля гробу і знову побачила Ісуса, який воскрес. Вона стала "апостолкою для апостолів", першою благовісницею Воскресіння Христового.
Після Вознесіння Господнього Марія Магдалина проповідувала Євангеліє разом з апостолами, подорожуючи до різних країн, включаючи Рим.
За переказами, вона зустрілася з імператором Тиберієм і розповіла йому про несправедливий суд над Ісусом, подарувавши йому червоне яйце як символ Воскресіння - звідси походить християнська традиція фарбувати яйця на Великдень.
Свята рівноапостольна Марія Магдалина шанується як покровителька жінок, що каються, а також як приклад безмежної віри та відданості Христу.
Згідно з народними віруваннями та традиціями українців, сьогодні, 22 липня, у день вшанування Марії Магдалини, бажано уникати певних дій:
Наші предки здавна спостерігали за природою цього дня, відзначаючи такі народні прикмети:
У народі цей день ще називають Марія Ягідниця або Вогняна Марія. Наші предки збирали лісові ягоди, а Марію Магдалину вважали покровителькою жінок та повелителькою блискавок і грому.
Жінки цього дня могли молитися святій про зцілення, захист від поганих думок, збереження сімейного союзу та дарування краси.
Сьогодні, 22 липня, свої іменини за новоюліанським календарем святкують:
За гороскопом люди, які народилися цього дня, належать до знаку Зодіаку Рак.
Які свята ще відзначають в Україні та світі 22 липня
Окрім церковного свята, сьогодні, 22 липня, в Україні та світі відзначаються й інші дати:
До кінця року залишається 162 дні.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: офіційний сайт ПЦУ, ресурс Управління Волинської єпархії Православної Церкви України, Вікіпедія.