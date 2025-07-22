22 июля отмечают память Марии Магдалины: все приметы, запреты и традиции

Кто такая Мария Магдалина

Мария Магдалина является одной из самых известных женщин в Новом Завете, которая следовала за Иисусом Христом. Она была одной из женщин-мироносиц, которые были свидетелями распятия Иисуса, а затем пришли помазать Его тело после смерти. Именно ей первой явился воскресший Христос.

Мария Магдалина, имя которой происходит от города Магдала на берегу Тивериадского озера, была той, из кого Иисус изгнал семь бесов. После своего исцеления она полностью посвятила себя служению Христу, став Его верной ученицей.

Она путешествовала с Ним, помогала другим женщинам-последовательницам и присутствовала у Креста во время распятия, когда большинство апостолов разбежались.

Именно Мария Магдалина первой пришла к Гробу Господнему рано утром в воскресенье и увидела, что камень отвален. Она побежала известить об этом апостолов Петра и Иоанна.

Когда они ушли, она осталась у гроба и снова увидела воскресшего Иисуса. Она стала "апостолкой для апостолов", первой благовестницей Воскресения Христова.

После Вознесения Господня Мария Магдалина проповедовала Евангелие вместе с апостолами, путешествуя в разные страны, включая Рим.

По преданию, она встретилась с императором Тиберием и рассказала ему о несправедливом суде над Иисусом, подарив ему красное яйцо как символ Воскресения - отсюда происходит христианская традиция красить яйца на Пасху.

Святая равноапостольная Мария Магдалина почитается как покровительница кающихся женщин, а также как пример безграничной веры и преданности Христу.

Что строго запрещено делать 22 июля

Согласно народным верованиям и традициям украинцев, сегодня, 22 июля, в день чествования Марии Магдалины, желательно избегать определенных действий:

Считается, что в этот день женщинам не стоит работать на огороде и в саду. Есть поверье, что это может негативно повлиять на здоровье и урожай.

Есть поверье, что это может негативно повлиять на здоровье и урожай. Также лучше избегать ссор, обид и негативных мыслей. День Марии Магдалины призывает к примирению и прощению.

День Марии Магдалины призывает к примирению и прощению. По поверьям, нельзя отказывать в помощи тем, кто ее просит , особенно если это касается больных или нуждающихся. Проявление милосердия принесет добро.

, особенно если это касается больных или нуждающихся. Проявление милосердия принесет добро. Нельзя покупать дорогие вещи

Нельзя в этот день завидовать

Народные приметы и традиции 22 июля

Наши предки издавна наблюдали за природой в этот день, отмечая такие народные приметы:

Если долго и ярко светят звезды на небе - это к грозе.

Луна темного оттенка - плохая погода будет до конца лета.

Если долго держится роса на траве - будут ливни и грозы.

Роса утром - хороший урожай огурцов

Ясный день 22 июля - советовали впускать в дом как можно больше солнечного света для достатка и благополучия.

Дождь 22 июля - к щедрому урожаю ягод и фруктов.

В народе этот день еще называют Мария Ягодница или Огненная Мария. Наши предки собирали лесные ягоды, а Марию Магдалину считали покровительницей женщин и повелительницей молний и грома.

Женщины в этот день могли молиться святой об исцелении, защите от дурных мыслей, сохранении семейного союза и даровании красоты.

Кто празднует День ангела 22 июля

Сегодня, 22 июля, свои именины по новоюлианскому календарю празднуют:

Алексей

Зина

Михаил

Мария

Магдалина

По гороскопу люди, которые родились в этот день, принадлежат к знаку Зодиака Рак.

Какие праздники еще отмечают в Украине и мире 22 июля

Кроме церковного праздника, сегодня, 22 июля, в Украине и мире отмечаются и другие даты:

День освобождения Северодонецка (2014)

Всемирный день мозга

День гамака

День летних каникул или День летнего отдыха

Всемирный день манго

Международный день домашнего труда

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