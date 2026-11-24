Уряд Німеччини передав Україні партію новітніх БМП Lynx, техніку отримала 21-ша окрема механізована бригада. Військові вже опанували машини й розглядають їх не лише для механізованих завдань, а й для протидії "Шахедам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 21-шу окрему механізовану бригаду .

Бойові машини піхоти Lynx передав українському війську уряд Німеччини. Партія техніки поповнила арсенал 21-ї окремої механізованої бригади. Кількість машин не уточнюється.

Військовослужбовці одного з механізованих підрозділів пройшли підготовку в Німеччині та за стислі терміни опанували нову техніку. У бригаді кажуть, що серед переваг Lynx - високий рівень захисту, мобільність, просторі башта й десантний відсік та ефективне озброєння.

Машина має сучасну систему керування вогнем і гармату з програмованими снарядами. За даними бригади, це дає змогу уражати різні наземні та повітряні цілі.

Старший технік із позивним "Банкір" розповів у відео бригади, що техніка надійшла майже новою, без бойового застосування.

"Машини прийшли з Німеччини відразу із заводу. На деяких машинах 25 км пробігу, - сказав він.

За словами військових, башта значною мірою автоматизована, а зброєю можуть керувати командир або навідник. У бригаді розглядають використання Lynx і для протидії російським ударним безпілотникам типу "Шахед".

У січні 2026 року Rheinmetall повідомила про контракт на постачання Україні перших п'яти БМП Lynx KF41. Закупівлю фінансувала Німеччина. Тоді ж компанія заявила про наміри перейти до більших партій і виробництва в Україні.