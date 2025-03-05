До 2030 року Росія хоче додатково мобілізувати 3 млн солдатів, - Макрон

"Агресія Росії здається далекою, але насправді вона дуже близько. Росія продовжує переозброюватися і витрачає більш як 40% свого бюджету на оборону", - заявив у своєму виступі Макрон.

За словами президента, до 2030 року Росія хоче додатково мобілізувати 3 млн солдатів. Окрім того, за цей же час росіяни планують додати до свого озброєння ще 4000 танків.

"І хто знає, чи зупиниться російська агресія на Україні? Чи може становити Росія небезпеку для Європи? Я переконаний, що в довгостроковій перспективі на нашому континенті запанує мир, коли Росія стане мирною", - підкреслив президент Франції.

Підтримка України й захист Європи

Нагадаємо, у своїй промові Макрон також назвав РФ загрозою для Європи. За його словами, "російська загроза зачіпає всю Європу", і залишатися просто глядачем у цьому "світі небезпек" було б справжнім безумством.

Президент згадав про те, як Росія порушила свої попередні обіцянки та гарантії. Тому він заявив, що відмовляється від "занадто крихкого»" перемир'я в Україні.

У зв'язку з цим Макрон повідомив, що Франція збере начальників штабів країн, готових відправити контингент в Україну. Він припустив, що мир в Україні, ймовірно, вимагатиме розміщення в країні європейських солдатів, які "не підуть воювати на лінію фронту, а, навпаки, перебуватимуть там після підписання мирної угоди, щоб гарантувати її повне дотримання".