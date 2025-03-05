К 2030 году Россия хочет дополнительно мобилизовать 3 млн солдат, - Макрон

"Агрессия России кажется далекой, но на самом деле она очень близко. Россия продолжает перевооружаться и тратит более 40% своего бюджета на оборону", - заявил в своем выступлении Макрон.

По словам президента, до 2030 года Россия хочет дополнительно мобилизовать 3 млн солдат. Кроме того, за это же время россияне планируют добавить к своему вооружению еще 4000 танков.

"И кто знает, остановится ли российская агрессия на Украине? Может ли представлять Россия опасность для Европы? Я убежден, что в долгосрочной перспективе на нашем континенте воцарится мир, когда Россия станет мирной", - подчеркнул президент Франции.

Поддержка Украины и защита Европы

Напомним, в своей речи Макрон также назвал РФ угрозой для Европы. По его словам, "российская угроза затрагивает всю Европу", и оставаться просто зрителем в этом "мире опасностей" было бы настоящим безумием.

Президент вспомнил о том, как Россия нарушила свои предыдущие обещания и гарантии. Поэтому он заявил, что отказывается от "слишком хрупкого" перемирия в Украине.

В связи с этим Макрон сообщил, что Франция соберет начальников штабов стран, готовых отправить контингент в Украину. Он предположил, что мир в Украине, вероятно, потребует размещения в стране европейских солдат, которые "не пойдут воевать на линию фронта, а, наоборот, будут находиться там после подписания мирного соглашения, чтобы гарантировать его полное соблюдение".