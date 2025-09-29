У 2025 році головним трендом у комунікаціях став сторітелінг, - дослідження

У 2025 році ключовим трендом у сфері комунікацій став сторітелінг, що забезпечує брендам емоційний зв’язок із аудиторією та підвищує ефективність взаємодії з користувачами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані досліджень та експерта галузі.

За даними агентства Amra & Elma, 92% споживачів очікують від компаній не лише сухої інформації про продукти чи послуги, а саме історій, у яких вони можуть упізнати себе.

Водночас дослідження Higo Creative засвідчило, що використання якісного сторітелінгу здатне підвищити конверсію на 30%.

Основним форматом для залучення уваги у 2025 році залишаються короткі відео – Reels, Shorts і TikTok. Вони створюють ефект миттєвої взаємодії, тоді як довші матеріали – статті, подкасти або відеосерії – застосовуються для розкриття історії та формування довіри до бренду.

Крім того, зростає попит на інтерактивність. За допомогою опитувань, конкурсів, серій з продовженням та залучення користувачів до діалогу компанії перетворюють свою аудиторію з пасивних спостерігачів на учасників комунікаційного процесу.

"Ми не просто розповідаємо про функції платформи – ми показуємо, як вони змінюють досвід користувача. Люди впізнають себе у цих історіях, і саме це створює емоційний зв’язок із брендом", – зазначив директор компанії Casino.ua Олександр Бабенко.

Згідно з аналітикою, компанії дедалі частіше змінюють підхід до оцінки ефективності комунікацій. Традиційні показники охоплення чи кількості кліків відходять на другий план, поступаючись метрикам довіри – тривалості взаємодії з контентом, кількості відгуків та користувацьких історій, що перетворюються на новий контент.