ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У 2025 році головним трендом у комунікаціях став сторітелінг, - дослідження

Понеділок 29 вересня 2025 11:11
UA EN RU
У 2025 році головним трендом у комунікаціях став сторітелінг, - дослідження Фото: сторітелінг став головним трендом у комунікаціях (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У 2025 році ключовим трендом у сфері комунікацій став сторітелінг, що забезпечує брендам емоційний зв’язок із аудиторією та підвищує ефективність взаємодії з користувачами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані досліджень та експерта галузі.

За даними агентства Amra & Elma, 92% споживачів очікують від компаній не лише сухої інформації про продукти чи послуги, а саме історій, у яких вони можуть упізнати себе.

Водночас дослідження Higo Creative засвідчило, що використання якісного сторітелінгу здатне підвищити конверсію на 30%.

Основним форматом для залучення уваги у 2025 році залишаються короткі відео – Reels, Shorts і TikTok. Вони створюють ефект миттєвої взаємодії, тоді як довші матеріали – статті, подкасти або відеосерії – застосовуються для розкриття історії та формування довіри до бренду.

Крім того, зростає попит на інтерактивність. За допомогою опитувань, конкурсів, серій з продовженням та залучення користувачів до діалогу компанії перетворюють свою аудиторію з пасивних спостерігачів на учасників комунікаційного процесу.

"Ми не просто розповідаємо про функції платформи – ми показуємо, як вони змінюють досвід користувача. Люди впізнають себе у цих історіях, і саме це створює емоційний зв’язок із брендом", – зазначив директор компанії Casino.ua Олександр Бабенко.

Згідно з аналітикою, компанії дедалі частіше змінюють підхід до оцінки ефективності комунікацій. Традиційні показники охоплення чи кількості кліків відходять на другий план, поступаючись метрикам довіри – тривалості взаємодії з контентом, кількості відгуків та користувацьких історій, що перетворюються на новий контент.

Раніше експерти розповіли, що кібербезпека залишається одним із визначальних чинників стабільної роботи фінансових онлайн-сервісів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бізнес IT
Новини
Трамп дозволив Україні бити вглиб Росії, але з обмовкою, - Келлог
Трамп дозволив Україні бити вглиб Росії, але з обмовкою, - Келлог
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен