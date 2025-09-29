ua en ru
В 2025 году главным трендом в коммуникациях стал сторителинг, - исследование

Понедельник 29 сентября 2025 11:11
В 2025 году главным трендом в коммуникациях стал сторителинг, - исследование Фото: сторителинг стал главным трендом в коммуникациях (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В 2025 году ключевым трендом в сфере коммуникаций стал сторителлинг, обеспечивающий брендам эмоциональную связь с аудиторией и повышающую эффективность взаимодействия с пользователями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные исследований и эксперта отрасли.

По данным агентства Amra & Elma, 92% потребителей ожидают от компаний не только сухой информации о продуктах или услугах, а именно историй, в которых они могут узнать себя.

В то же время исследование Higo Creative показало, что использование качественного сторителинга способно повысить конверсию на 30%.

Основным форматом для привлечения внимания в 2025 году остаются короткие видео – Reels, Shorts и TikTok. Они создают эффект мгновенного взаимодействия, тогда как более длинные материалы – статьи, подкасты или видеосерии – применяются для раскрытия истории и формирования доверия к бренду.

Кроме того, растет спрос на интерактивность. С помощью опросов, конкурсов, серий с продолжением и привлечения пользователей в диалог компании превращают свою аудиторию из пассивных наблюдателей в участников коммуникационного процесса.

"Мы не просто рассказываем о функциях платформы – мы показываем, как они меняют опыт пользователя. Люди узнают себя в этих историях, и именно это создает эмоциональную связь с брендом", – отметил директор компании Casino.ua Александр Бабенко.

Согласно аналитике, компании все чаще меняют подход к оценке эффективности коммуникаций. Традиционные показатели охвата или количества кликов отходят на второй план, уступая метрикам доверия – продолжительности взаимодействия с контентом, количества отзывов и пользовательских историй, преобразуемых в новый контент.

Ранее эксперты рассказали, что кибербезопасность остается одним из определяющих факторов стабильной работы финансовых онлайн-сервисов.

