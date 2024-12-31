За 2024 рік бійці СБУ уразили десятки військових обʼєктів у тилу РФ, - Малюк
За 2024 рік спецпризначенці Служби безпеки України атакували десятки військових об'єктів у тилу Росії, включаючи аеродроми, арсенали та нафтобази. Це змусило росіян тримати свої резерви подалі від лінії фронту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів глава СБУ Василь Малюк.
Макюк зазначив, що великий внесок у цю боротьбу з російською агресією робить і Служба безпеки України.
На полі бою спецпризначенці ЦСО "А" СБУ результативно знищують противника і його техніку. Особливо майстерно працюють із далекобійними дронами.
"За цей рік вразили десятки військових обʼєктів у тилу РФ: аеродромів, арсеналів зброї та нафтобаз. І цим змусили російську армію тримати свої резерви подалі від лінії фронту", - наголосив глава СБУ.
Він також зазначив, що військова контррозвідка успішно застосовує нові модифікації морських дронів "Sea baby", зокрема, і в бою з літаками та вертольотами.
"Контррозвідка протидіє російській агентурі всередині країни та викриває зрадників, коригувальників і колаборантів", - додав Малюк.
Нагадаємо, нещодавно дрони СБУ атакували склад боєприпасів на полігоні біля Новочеркаська в Ростовській області. Цей полігон є одним з найбільших в Росії.
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