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За 2024 год бойцы СБУ поразили десятки военных объектов в тылу РФ, - Малюк

Вторник 31 декабря 2024 22:38
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За 2024 год бойцы СБУ поразили десятки военных объектов в тылу РФ, - Малюк Фото: глава СБУ Василий Малюк (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Татьяна Степанова

За 2024 год спецназовцы Службы безопасности Украины атаковали десятки военных объектов в тылу России, включая аэродромы, арсеналы и нефтебазы. Это заставило россиян держать свои резервы подальше от линии фронта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк.

Макюк отметил, что большой вклад в эту борьбу с российской агрессией делает и Служба безопасности Украины.

На поле боя спецназовцы ЦСО "А" СБУ результативно уничтожают противника и его технику. Особенно искусно работают с дальнобойными дронами.

"За этот год поразили десятки военных объектов в тылу РФ: аэродромов, арсеналов оружия и нефтебаз. И этим заставили российскую армию держать свои резервы подальше от линии фронта", - подчеркнул глава СБУ.

Он также отметил, что военная контрразведка успешно применяет новые модификации морских дронов "Sea baby", в частности, и в бою с самолетами и вертолетами.

"Контрразведка противодействует российской агентуре внутри страны и разоблачает предателей, корректировщиков и коллаборационистов", - добавил Малюк.

Напомним, недавно дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на полигоне возле Новочеркасска в Ростовской области. Этот полигон является одним из крупнейших в России.

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