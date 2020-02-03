В 2019 году сократились поступления в госбюджет от акцизного налога, - Дубилет

В 2019 году в государственный бюджет Украины поступало стабильно меньше средств от акцизного налога, чем в 2018 году. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своем Telegram-канале.

При этом, по его словам, за ноябрь-декабрь 2019 году поступления от акцизного налога увеличились на около 400 млн гривен.

"Последние несколько месяцев мы ведем борьбу с теневым рынком алкоголя. Напомню, тема важная. Украинцы травятся. Черный рынок приводит к коррупции. Бюджет недополучает значительные средства. Одним из индикаторов успешности этой борьбы является поступление в бюджет от акцизного налога за ликероводочные изделия. В 2019 году в бюджет поступало стабильно меньше, чем в 2018. Однако последние два месяца мы видим резкий скачок - примерно под 400 млн грн дополнительно за два месяца", - написал Дубилет.

Министр отметил, что скачок был связан со сменой руководства в "Укрспирте", кадровым обновлением в силовых органах, а также с отработкой нелегальных участников рынка.

"В этом году детенизация рынка должно продолжиться. С одной стороны, должны закончить перезагрузки ключевых органов. С другой стороны, на борьбу будут брошены технологии - от счетчиков на производителях спирта до электронной акцизной марки, о которой я недавних писал", - сообщил Дубилет.

Ранее Дубилет заявил, что Кабмин планирует запустить электронные акцизы без дополнительных затрат для бизнеса. В частности, планируется наносить штрих-код на обычные акцизные марки, которые считываются обычными устройствами. Предполагается, что это позволит ликвидировать черный рынок алкоголя.

Днями в Украине в рамках пилотного проекта запустили электронный сервис проверки акцизных марок. Сервис позволяет контролировать оборот алкогольной и табачной продукции.