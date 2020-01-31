В Украине запустили электронный сервис проверки акцизов

Иллюстративное фото (Alexander Aksakov/Getty Images)

Сервис позволяет контролировать оборот алкогольной и табачной продукции

В Украине в рамках пилотного проекта запустили электронный сервис проверки акцизных марок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Сообщается, что для внедрения новых электронных сервисов Налоговая запустила пилотный проект электронного сервиса "Поиск акцизной марки". С помощью него можно проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, а также контролировать оборот подакцизных товаров.

"В частности, услуга дает возможность самостоятельно определить дату выдачи марки акцизного налога, а также предприятия, которое ее получило", - говорится в сообщении.

Электронный сервис "Поиск акцизной марки" работает в тестовом режиме. Ознакомиться с его работой можно по ссылке cabinet.tax.gov.ua/registers/mark.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин запустит электронные акцизы без дополнительных затрат для бизнеса. В частности, планируется наносить штрих-код на обычные акцизные марки, которые считываются обычными устройствами. Предполагается, что это позволит ликвидировать черный рынок алкоголя.