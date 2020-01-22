Кабмин запустит электронные акцизы без дополнительных затрат для бизнеса

Фото: Дмитрий Дубилет (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство планирует наносить штрих-код на обычные акцизы

Кабинет министров планирует в скором времени запустить "электронные акцизные марки", которые не требуют дополнительных затрат для бизнеса и государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабмина Дмитрия Дубилета в Facebook.

По его словам, правительство планирует наносить штрих-код на обычные акцизные марки, которые считываются обычными устройствами. Это позволит бороться с "черным рынком" алкоголя в Украине, который ежегодно наносит убытки для госбюджета в 5-10 млрд гривен.

"Эта система не будет требовать от бизнеса нового оборудования. А государству не нужно будет создавать отдельную ИТ-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки", - написал Дубилет.

Министр отметил, что такая система позволит создать простое мобильное приложение, которое будет использоваться налоговой службой и гражданами для проверки подлинности акцизов.

"Мы уже проработали все технологические части проекта, также обсудили концепцию с бизнесом. Пока все складывается. Перед запуском на всю страну будем теститься через пилот", - сообщил Дубилет.

Ранее РБК-Украина писало, что в ноябре индикативные показатели поступлений в государственный бюджет от акцизного налога на ликеро-водочную продукцию составили 102,2%. Госбюджет пополнился на 813,4 млн грн, что на 17,6 млн грн, или на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Также сообщалось, что правительство планирует отменить обязательную переписку бизнеса с военкоматами. Кабмин готовит законопроект, которым планируется изменить алгоритм подачи отчетности компаний в налоговую службу по своим сотрудникам, а также сделать автоматический сбор данных военкоматами из имеющихся реестров.