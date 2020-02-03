У 2019 році скоротилися надходження до держбюджету від акцизного податку, - Дубілет

В 2019 році до державного бюджету України не надходило стабільно менше коштів від акцизного податку, ніж у 2018 році. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своєму Telegram-каналі.

При цьому, за його словами, за листопад-грудень 2019 році надходження від акцизного податку зросли на близько 400 млн гривень.

"Останні кілька місяців ми ведемо боротьбу з тіньовим ринком алкоголю. Нагадаю, тема важлива. Українці травляться. Чорний ринок призводить до корупції. Бюджет недоотримує значні кошти. Одним з індикаторів успішності цієї боротьби є надходження до бюджету від акцизного податку за лікеро-горілчані вироби. У 2019 році В бюджет надходило стабільно менше, ніж у 2018. Однак останні два місяці ми бачимо різкий стрибок - приблизно під 400 млн грн додатково за два місяці", - написав Дубілет.

Міністр зазначив, що стрибок був пов'язаний зі зміною керівництва в "Укрспирті", кадровим оновленням в силових органах, а також з відпрацюванням нелегальних учасників ринку.

"У цьому році детінізація ринку має продовжитися. З одного боку, повинні закінчити перезавантаження ключових органів. З іншого боку, на боротьбу будуть кинуті технології - від лічильників на виробниках спирту до електронної акцизної марки, про яку я недавніх писав", - повідомив Дубілет.

Раніше Дубілет заявив, що Кабмін планує запустити електронні акцизи без додаткових витрат для бізнесу. Зокрема, планується наносити штрих-код на звичайні акцизні марки, які зчитуються звичайними пристроями. Передбачається, що це дозволить ліквідувати чорний ринок алкоголю.

Днями в Україні в рамках пілотного проекту запустили електронний сервіс перевірки акцизних марок. Сервіс дозволяє контролювати обіг алкогольної і тютюнової продукції.