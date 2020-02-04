В 2019 году зарегистрировали в 6 раз больше браков, чем разводов, - Минюст

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине всего было заключено браков 237 858

В 2019 году было заключено браков в 6 раз больше, чем разводов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Отметим, что всего в Украине было заключено 237 858 браков, разводов 38 427. В Киеве было заключено 27 998 браков, а разводов 4 297.

"В 6 раз больше браков, чем разводов. Такова официальная статистика в 2019 году. Давайте в 2020 сделаем этот отрыв еще больше", - говорится в сообщении.

Фото: статистика Минюста (minjust.official)

Напомним, Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал предоставление нотариусам права регистрировать браки и развод. По словам Малюськи, сейчас Минюст работает с Верховной радой для расширения функций нотариусов.

Как сообщает РБК-Украина, Кабинет министров Украины расширил перечень населенных пунктов, где можно оформить брак за сутки. Так, Кабмин одобрил соответствующий проект распоряжения о внесении изменения в пункт 1 распоряжения правительства от 13 июля 2016 года №502.

Проект разработан с целью расширения перечня населенных пунктов Украины, которые изъявили желание присоединиться к пилотному проекту по государственной регистрации брака в сокращенные сроки по избранным заявителями месту. На сегодня пилотный проект реализуется в 72 населенных пунктах Украины, где указанной услугой воспользовалось более 66 тысяч пар