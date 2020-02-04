У 2019 році зареєстрували в 6 разів більше шлюбів, ніж розлучень, - Мін’юст

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні всього було укладено 237 858 шлюбів

В 2019 році було укладено шлюбів у 6 разів більше, ніж розлучень в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.

Зазначимо, що всього в Україні було укладено 237 858 шлюбів, розлучень 38 427. У Києві було укладено 27 998 шлюбів, а розлучень 4 297.

"В 6 разів більше шлюбів, ніж розлучень. Така офіційна статистика за 2019 рік.

Давайте у 2020 зробимо цей відрив ще більшим", - йдеться у повідомленні.

Фото: статистика Мін’юсту (minjust.official)

Нагадаємо, Міністр юстиції України Денис Малюська анонсував надання нотаріусам права реєструвати шлюби та розлучення. За словами Малюськи, наразі Мін’юст працює із Верховною радою для розширення функцій нотаріусів.

Як повідомляє РБК-Україна, Кабінет міністрів України розширив перелік населених пунктів, де можна оформити шлюб за добу. Так, Кабмін схвалив відповідний проект розпорядження про внесення зміни до пункту 1 розпорядження уряду від 13 липня 2016 року №502.

Проект розроблено з метою розширення переліку населених пунктів України, які виявили бажання приєднатися до пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем. На сьогодні пілотний проект реалізується у 72 населених пунктах України, де зазначеною послугою скористалося більше 66 тисяч пар