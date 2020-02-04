ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У 2019 році зареєстрували в 6 разів більше шлюбів, ніж розлучень, - Мін’юст

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 19:55
У 2019 році зареєстрували в 6 разів більше шлюбів, ніж розлучень, - Мін’юст
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні всього було укладено 237 858 шлюбів

В 2019 році було укладено шлюбів у 6 разів більше, ніж розлучень в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.

Зазначимо, що всього в Україні було укладено 237 858 шлюбів, розлучень 38 427. У Києві було укладено 27 998 шлюбів, а розлучень 4 297.

"В 6 разів більше шлюбів, ніж розлучень. Така офіційна статистика за 2019 рік.
Давайте у 2020 зробимо цей відрив ще більшим", - йдеться у повідомленні.

У 2019 році зареєстрували в 6 разів більше шлюбів, ніж розлучень, - Мін’юстФото: статистика Мін’юсту (minjust.official)

Нагадаємо, Міністр юстиції України Денис Малюська анонсував надання нотаріусам права реєструвати шлюби та розлучення. За словами Малюськи, наразі Мін’юст працює із Верховною радою для розширення функцій нотаріусів.

Як повідомляє РБК-Україна, Кабінет міністрів України розширив перелік населених пунктів, де можна оформити шлюб за добу. Так, Кабмін схвалив відповідний проект розпорядження про внесення зміни до пункту 1 розпорядження уряду від 13 липня 2016 року №502.

Проект розроблено з метою розширення переліку населених пунктів України, які виявили бажання приєднатися до пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем. На сьогодні пілотний проект реалізується у 72 населених пунктах України, де зазначеною послугою скористалося більше 66 тисяч пар

Мін'юст анонсував надання нотаріусам права реєструвати шлюби та розлучення У Львівській області на весіллі отруїлися 13 людей
Новини України свадьбаразвод
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся