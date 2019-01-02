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У 2018 році в Україні на кір захворіли понад 54 тис. осіб

Новини » Медицина    02.01.2019 - 16:24
У 2018 році в Україні на кір захворіли понад 54 тис. осіб
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Протягом останнього тижня 2018 року на кір захворіли 1 289 дітей

Протягом 2018 року понад 54 тисячі українців захворіли на кір. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

За даними МОЗ, протягом останнього тижня 2018 року на кір захворіли більше 2 тисяч осіб - 865 дорослих та 1 289 дітей. Загалом протягом року на кір захворіли 54 481 людина, з них - 20 204 дорослих та 34 277 дітей.

"Щеплення - єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності", - наголосили у відомстві.

Зазначається, що найбільше хворіють на кір у областях де найменший рівень планової вакцинації. Найвищі показники захворюваності зафіксовані у Львівській (11 873 людини), Івано-Франківській (5 617 осіб), Закарпатській (4 733 людини), Тернопільській (3 658 осіб), Вінницькій ( 3 422 людини) та Чернівецькій (3 384 людини) областях.

Крім того, станом на 1 грудня понад 84% дітей отримали першу дозу вакцини від кіру, дві дози вакцини - 83,9%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зростає кількість хворих на кір.

Нагадаємо, в Україні з початку 2018 року від кору померли 16 осіб. За тиждень з 10 по 16 грудня в Україні на кір захворіли 2 652 людини. 

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