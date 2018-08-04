За 2018 год бизнесу было возмещено более 10% НДС

В течение января-июля этого года, налогоплательщикам возмещено 75,2 млрд гривен

За семь месяцев 2018 года, возмещения НДС увеличилось на 10,1%. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

ГФС сообщает, что в январе-июле этого года налогоплательщикам возмещено 75,2 млрд гривен налога на добавленную стоимость. По сравнению с тем же периодом в прошлом году, эта сумма увеличилась на 10,1% (6,9 млрд гривен).

Этого удалось достичь в результате счетов эффективной работы системы мониторинга оценки рисков СМКОР. Это позволило блокировать регистрацию рискованных налоговых накладных, а также электронному реестру возмещения НДС, который функционирует в открытом режиме.

В ГФС отметили, что рост возмещений сумм НДС сохраняется в течение трех последних лет.

Напомним, правительство улучшило прогноз инфляции на 2019-2021 годы. В заявлении сообщается, что в 2019-2021 годах темпы роста цен на внутреннем рынке будут находиться в тренде постепенного снижения, и с вероятностью снижения до 5% в начале второго десятилетия.