Правительство улучшило прогноз инфляции на 2019-2021 годы

Правительство одобрило прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы

В течение 2019-2021 годов прогнозируется потребительская инфляция на уровне 6%. Об этом сообщает Урядовый портал.

В заявлении сообщается, что в 2019-2021 годах темпы роста цен на внутреннем рынке будут находиться в тренде постепенного снижения, и с вероятностью снижения до 5% в начале второго десятилетия.

Также отмечается, что наряду с другими показателями, такой низкий уровень инфляции позволит их постепенно приблизить к стандартам экономически развитых стран и интегрироваться в европейский рынок.

Напомним, в МЭРТ прогнозируют рост зарплат украинцев. В среднесрочной перспективе будет происходить рост номинальной среднемесячной заработной платы (брутто), которая в 2021 году прогнозируется на уровне 12 835 гривен (в 2019 году - 10 129 гривен), при этом ее рост с учетом индекса потребительских цен в среднем в 2019-2021 годах составит 6,4 процента (в 2019 году - на 6,9 процента)