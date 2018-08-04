За 2018 рік бізнесу було відшкодовано понад 10% ПДВ

Новини Економіка 04.08.2018 - 06:31
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Протягом січня-липня цього року платникам податків відшкодовано 75,2 млрд гривень

За сім місяців 2018 року відшкодування ПДВ збільшилось на 10,1%. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби

ДФС повідомляє, що протягом січня-липня цього року платникам податків було відшкодовано 75,2 млрд гривень податку на додану вартість. В порівнянні з таким самим періодом в минулому році, ця сума збільшилась на 10,1% (6,9 млрд гривень). 

Цього вдалось досягти в результаті рахунків ефективної роботи системи моніторингу оцінки ризиків СМКОР. Це дозволило блокувати реєстрацію ризикованих податкових накладних, а також електронному реєстру відшкодування ПДВ, що функціонує у відкритому режимі. 

В ДФС відмітили, що зростання відшкодувань сум ПДВ зберігається протягом трьох останніх років. 

Нагадаємо, уряд покращив прогноз інфляції на 2019-2021 роки. В заяві повідомляється, що у 2019-2021 роках темпи зростання цін на внутрішньому ринку будуть знаходитись у тренді поступового зниження, та з вірогідністю зниження до 5% на початку другого десятиріччя.

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Теги:  НДС,  бизнес,  ДФС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС