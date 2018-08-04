За 2018 рік бізнесу було відшкодовано понад 10% ПДВ

Протягом січня-липня цього року платникам податків відшкодовано 75,2 млрд гривень

За сім місяців 2018 року відшкодування ПДВ збільшилось на 10,1%. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

ДФС повідомляє, що протягом січня-липня цього року платникам податків було відшкодовано 75,2 млрд гривень податку на додану вартість. В порівнянні з таким самим періодом в минулому році, ця сума збільшилась на 10,1% (6,9 млрд гривень).

Цього вдалось досягти в результаті рахунків ефективної роботи системи моніторингу оцінки ризиків СМКОР. Це дозволило блокувати реєстрацію ризикованих податкових накладних, а також електронному реєстру відшкодування ПДВ, що функціонує у відкритому режимі.

В ДФС відмітили, що зростання відшкодувань сум ПДВ зберігається протягом трьох останніх років.

Нагадаємо, уряд покращив прогноз інфляції на 2019-2021 роки. В заяві повідомляється, що у 2019-2021 роках темпи зростання цін на внутрішньому ринку будуть знаходитись у тренді поступового зниження, та з вірогідністю зниження до 5% на початку другого десятиріччя.