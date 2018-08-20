Судебная реформа в Украине: член правления международного фонда "Судьи для судей" назвала основные замечания

Она также отметила, что самоуправление судей имеет большое значение в плоскости судебной реформы

Член правления международного фонда "Судьи для судей" назвала три основных замечания к судебной реформе в Украине. Об этом в ходе круглого стола "Судебная реформа" сообщила Эстер де Руидж, член правления международного фонда "Судьи для судей", передает корреспондент РБК-Украина.

"Как европейская судья я... пытаюсь понять реформу в деталях. От имени судейского корпуса хотела бы остановиться на трех основных замечаниях к судебной реформе: своевременность, а именно своевременность назначения судей на должности, второе замечание касается прозрачности - в рамках реформы все процессы не были прозрачными, третье же замечание касается улучшения коммуникаций. Общение с некоторыми судьями показывает, что они не знакомы с ситуацией", - сообщила она.

Она отметила, что самоуправление судей имеет большое значение в плоскости судебной реформы.

"Культура судей - это набор взглядов, которые разделяются всеми судьями. Формирование этой культуры зависит от всех и каждого. Чтобы сформировать надлежащую судебную власть, необходимо, чтобы судьи сами определились, какова их позиция. Следовательно необходимо объединяться", - добавила она.

Напомним, председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк сообщил, что в Украине сейчас существует большой дефицит судейских кадров.