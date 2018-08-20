На данный момент 354 судьи прошли квалификационное оценивание , - ВККСУ

Судьи прошли экзамены и тесты, психологическое исследование

Сейчас 354 судьи прошли квалификационное оценивание. Об этом в ходе круглого стола "Судебная реформа" сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков, передает корреспондент РБК-Украина.

"354 судьи прошли квалификационное оценивание на данный момент. Мы задавали много вопросов в ходе собеседований судьям, в частности относительно имущественного состояния и доходов. Как именно выглядит квалификационное оценивания? То сначала экзамены и тесты, потом психологическое исследование и так далее", - сказал он.

Он отметил, что 4 года назад прозрачности в работе не было, если сравнивать с событиями настоящего.

"Относительно прозрачности еще хочу добавить... Или транслировались собеседования с кандидатами раньше? Или публиковались декларации добропорядочности? Еще 4 года назад этого всего не было", - резюмировал он.

По его словам, сравнивать работу всегда нужно с лучшими европейскими практиками.

Напомним, член правления международного фонда "Судьи для судей" Эстер де Руидж назвали три основных замечания к судебной реформе в Украине.