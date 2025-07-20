До 2000 дронів за раз: у Німеччини оцінили можливості удару РФ по Україні

За словами генерала, Москва активно розширює свої виробничі потужності, щоб масово застосовувати безпілотники у війні проти України. Одночасне використання до 2000 дронів може стати серйозним випробуванням для української системи протиповітряної оборони.

Фройдінг наголосив, що традиційні методи боротьби з дронами, зокрема використання дорогих ракет Patriot, є малоефективними у випадку з дешевими безпілотниками типу "Шахед". Один такий дрон коштує від 30 до 50 тисяч євро, тоді як ракета Patriot - понад 5 мільйонів.

Він підкреслив, що необхідно шукати економічно вигідніші засоби протидії - у межах 2-4 тисяч євро за одиницю. Саме такі рішення дозволили б ефективно реагувати на масові атаки з боку Росії.

Як ще одну тактичну відповідь генерал назвав завдання ударів по тилових об’єктах у Росії - зокрема, по військових літаках, аеродромах і підприємствах оборонної промисловості.

Окремо Фройдінг звернув увагу на зміну позиції Китаю, який повністю припинив постачання комплектуючих для безпілотників в Україну і натомість переорієнтував експорт на Росію. За його словами, Пекін фактично усунув Україну з ринку технологій у цій сфері, що ще більше ускладнює її обороноздатність.