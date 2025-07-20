До 2000 дронів за раз: у Німеччини оцінили можливості удару РФ по Україні

Російська армія планує запускати до 2000 дронів одночасно проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив німецький генерал Крістіан Фройдінг, голова ситуаційного центру з питань України в Міністерстві оборони Німеччини.
За словами генерала, Москва активно розширює свої виробничі потужності, щоб масово застосовувати безпілотники у війні проти України. Одночасне використання до 2000 дронів може стати серйозним випробуванням для української системи протиповітряної оборони.
Фройдінг наголосив, що традиційні методи боротьби з дронами, зокрема використання дорогих ракет Patriot, є малоефективними у випадку з дешевими безпілотниками типу "Шахед". Один такий дрон коштує від 30 до 50 тисяч євро, тоді як ракета Patriot - понад 5 мільйонів.
Він підкреслив, що необхідно шукати економічно вигідніші засоби протидії - у межах 2-4 тисяч євро за одиницю. Саме такі рішення дозволили б ефективно реагувати на масові атаки з боку Росії.
Як ще одну тактичну відповідь генерал назвав завдання ударів по тилових об’єктах у Росії - зокрема, по військових літаках, аеродромах і підприємствах оборонної промисловості.
Окремо Фройдінг звернув увагу на зміну позиції Китаю, який повністю припинив постачання комплектуючих для безпілотників в Україну і натомість переорієнтував експорт на Росію. За його словами, Пекін фактично усунув Україну з ринку технологій у цій сфері, що ще більше ускладнює її обороноздатність.
Нещодавно новий командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді попередив, що росіяни незабаром зможуть запускати по тисячі "Шахедів" на добу. Відповідні дані надала українська розвідка.
Тим часом у ніч на 9 липня окупанти випустили по Україні 728 "Шахедів" та "Гербер". А у ніч на 10 липня ворог серед іншого запустив по Україні 397 ударних дронів Shahed та дронів-приманок. Тобто за два дні окупанти запустили по Україні 1125 безпілотників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.