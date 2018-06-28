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Интервью

Более 200 украинских заложников были освобождены из плена в течение трех лет, - Геращенко

НовостиОбщество    28.06.2018 - 12:15
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Украина настаивает, чтобы в резолюции ПАСЕ было внесено ответственность России за содержание украинцев на оккупированных территориях

За более чем три года более 200 заключенных на оккупированных территориях Украины удалось освободить из плена. Об этом сказала вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), где в четверг, 28 июня, продолжаются дебаты об украинских политзаключенных.

"Я уже больше трех лет представляю Украину в гуманитарной группе, которая работает в Минске. За это время титаническими усилиями удалось освободить более 200 заключенных на оккупированных территориях", - сказала Геращенко.

Также она добавила, что Украинская делегация настаивает, чтобы к резолюции ПАСЕ об украинских политзаключенных было внесено ответственность России и за содержание украинцев на оккупированных территориях. Украина также требует доступа к заключенным для международных гуманитарных миссий и врачей.

"Эти поправки, несмотря на сопротивление левых, были поддержаны комитетом", - написала Геращенко.

 

В ці хвилини в юридичному комітеті ПАРЄ обговорюються поправки до резолюції про українських політв‘язнів Кремля й...

Опубліковано Iryna Gerashchenko Четвер, 28 червня 2018 р.

Напомним, недавно юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовал за проект резолюции по освобождению украинских политзаключенных, захваченных Российской Федерацией.

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Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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