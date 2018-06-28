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Понад 200 українських заручників були звільнені з полону протягом трьох років, - Геращенко

НовиниСуспільство    28.06.2018 - 12:15
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Україна наполягає, щоб до резолюції ПАРЄ було внесено відповідальність Росії за утримання українців на окупованих територіях

За більш як три роки понад 200 ув'язнених на окупованих територіях України вдалося звільнити з полону. Про це сказала віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), де у четвер, 28 червня, тривають дебати щодо українських політв'язнів.

"Я вже більше трьох років представляю Україну в гуманітарній групі, яка працює в Мінську. За цей час титанічними зусиллями вдалося звільнити понад 200 ув'язнених на окупованих територіях", -  сказала Геращенко.

Також вона додала, що Українська делегація наполягає, щоб до резолюції ПАРЄ про українських політв'язнів було внесено відповідальність Росії й за утримання українців на окупованих територіях. Україна також вимагає доступу до ув'язнених для міжнародних гуманітарних місій і лікарів.

"Ці поправки, попри спротив лівих, були підтримані комітетом", - написала Геращенко.

 

В ці хвилини в юридичному комітеті ПАРЄ обговорюються поправки до резолюції про українських політв‘язнів Кремля й...

Опубліковано Iryna Gerashchenko Четвер, 28 червня 2018 р.

Нагадаємо, нещодавно юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи проголосував за проект резолюції щодо звільнення українських політв‘язнів, захоплених Російською Федерацією.

Денісова вирушила в Лабитнангі на зустріч із Сенцовим Україна готова передати громадян РФ в обмін на ув'язнених українців, - Геращенко
Теги публікації: политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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