Почти 200 тыс. жителей ОРДЛО получили российское гражданство

В 2019 году 196 тыс. жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили российское гражданство по упрощенной процедуре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Также отмечается, что 232 заявления были отклонены.

"В настоящее время более 196 тыс. человек приобрели гражданство РФ", - цитируют информацию Министерства внутренних дел России.

Кроме того, в ведомстве утверждают, что российские паспорта получили 126 тыс. жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а еще около 60 тыс. - жители других районов Донецкой и Луганской областей.

По данным российского Министерства внутренних дел, в 232 случаях заявления о приеме в российское гражданство отклонили - в том числе, из-за ограничения на въезд в Российскую Федерацию из-за административного выдворения или депортации; неснятой или непогашенной судимости; уголовного преследования органами РФ или других государств.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Ранее сообщалось, что по состоянию на август 2019 года гражданство Российской Федерации получили 13 тысяч жителей ОРДЛО. В Генеральной прокуратуре отмечали, что большая частью лиц, которые получили российские паспорта, была идентифицирована.