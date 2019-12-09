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Российское гражданство получили более 120 тыс. жителей Донбасса, - МВД РФ

Новости » Политика     09.12.2019 - 16:22
Российское гражданство получили более 120 тыс. жителей Донбасса, - МВД РФ
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Всего российские власти получили 160 тыс. заявлений на получение гражданства

С апреля 2019 года российское гражданство получили более 120 тысяч жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД Российской Федерации.

По словам министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, с апреля этого года российские паспорта получили уже 125 тысяч жителей оккупированного Донбасса, а в целом пункты приема документов получили свыше 160 тысяч заявлений.

"Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступили более 160 тысяч заявлений, а в отношении 125 тысяч человек уже приняты решения о приобретении гражданства", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на август 2019 года гражданство Российской Федерации получили 13 тысяч жителей ОРДЛО. В Генеральной прокуратуре отмечали, что большая частью лиц, которые получили российские паспорта, была идентифицирована.

Кроме того, в России утверждали, что заявление на получение российского гражданства подали около 30 тыс. жителей оккупированных территорий Донбасса. Губернатор Ростовской области заявлял, что паспорта РФ получили около 7 тыс. человек.

Как известно, президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые раньше жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

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