Суспільство Освіта Гроші Зміни

По 200 тисяч гривень кожному: Кабмін заснував нову премію для енергетиків

Ілюстративне фото: в Україні започаткували нову премію для енергетиків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні заснували щорічну державну премію для енергетиків. Передбачаються виплати в розмірі 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

За словами чиновниці, ця ініціатива спрямована на підтримку людей, які часто з ризиком для життя відновлюють пошкоджені обстрілами мережі та забезпечують громади теплом і світлом у найскладніших погодних умовах.

Умови та розмір премії

Згідно з рішенням уряду, щороку призначатимуть до 50 грошових винагород. Розмір кожної виплати становить 200 тисяч гривень. Фінансуватимуть премію безпосередньо з державного бюджету.

Соціальні гарантії

Юлія Свириденко наголосила, що ці кошти стануть додатковим заохоченням до вже чинних щомісячних надбавок.

"Це додаткова подяка держави разом із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, які ми запровадили від початку року", - зазначила вона.

Прем'єр подякувала енергетикам за стійкість у мороз і під постійними погрозами.

Доплати енергетикам

Нагадаємо, з початку 2026 року в Україні запровадили спеціальні щомісячні доплати для спеціалістів, які займаються ліквідацією наслідків російських атак.

Протягом січня, лютого та березня фахівці, залучені до аварійно-відновлювальних робіт, отримують додатково по 20 тисяч гривень на місяць.

Грошова допомога стосується енергетиків, тепловиків, газовиків, залізничників та працівників ЖКГ.

