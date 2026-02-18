По 200 тысяч гривен каждому: Кабмин учредил новую премию для энергетиков

По словам чиновницы, эта инициатива направлена ​​на поддержку людей, которые часто с риском для жизни восстанавливают поврежденные обстрелами сети и обеспечивают общины теплом и светом в самых сложных погодных условиях.

Условия и размер премии

Согласно решению правительства, ежегодно будут назначаться до 50 денежных вознаграждений. Размер каждой выплаты составляет 200 тысяч гривен. Финансировать премию будут непосредственно из государственного бюджета.

Социальные гарантии

Юлия Свириденко подчеркнула, что эти средства станут дополнительным поощрением к уже действующим ежемесячным надбавкам.

"Это дополнительная благодарность государства вместе с ежемесячными доплатами для работников ремонтных бригад, которые мы ввели с начала года", - отметила она.

Премьер поблагодарила энергетиков за стойкость в мороз и под постоянными угрозами.