РФ зможе виробити до 200 тисяч дронів завдяки нафтовій торгівлі з Тайванем: дослідження

Фото: 170 тисяч дронів РФ зможе виготовити за гроші Тайваню від купівлі нафти (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Імпорт російської нафти в Тайвань зріс майже вшестеро і приніс Кремлю мільярдні доходи, яких вистачило б на виробництво сотень тисяч дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) та Фонду екологічних прав (ERF), Ecodefense та Urgewald.

Що відомо про нафтовий бізнес Тайваню з РФ

З 2022 року імпорт російської нафти на Тайвань зріс майже вшестеро, що надало Росії 1,7 млрд доларів прибутків. Цієї суми вистачило б на виробництво 170 тисяч дронів "Гербера", стверджують дослідники.

Через таку торгівлю Тайваню загрожує погіршення дипломатичних відносин з країнами, що запроваджують санкції проти РФ та її торгівлі паливом.

Зазначимо, що Тайвань надав Україні загальну двосторонню допомогу на суму 50 млн доларів США з початку вторгнення. Однак за нафту Росії довелось заплатити суму у понад 220 разів більшу, - 11,2 млрд доларів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до кінця червня 2025 року Тайвань імпортував 6,8 мільйона тонн російської нафти на суму 4,9 млрд доларів США, що дорівнює 20% від загального обсягу експорту Росії.

Таким чином Тайвань став третім за масштабами покупцем у світі.

Союзники України купують нафтопродукти, виготовлені з сировини РФ

ЄС, США та Велика Британія імпортували нафтохімічну продукцію, виготовлену з нафти на нафтопереробному заводі "Майляо", на суму приблизно 334 млн доларів США.

Ці поставки до країн, що застосовують санкції, ймовірно, містять молекули російської сировини через значну залежність нафтопереробного заводу від нафти Кремля.

 

Як відомо, в ЄС планують повністю відмовитись від нафти з Росії найближчим часом. Водночас глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій проти Москви передбачатиме відмову ЄС від СПГ Росії.

Нагадаємо, Угорщина та Словаччина виступають проти заборони ЄС на купівлю російських енергоресурсів і лідери цих країн нещодавно озвучили з цього приводу цинічні заяви.

