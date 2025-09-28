ua en ru
Фіцо приєднався до "повстання" Орбана проти Трампа: про що йдеться

Неділя 28 вересня 2025 22:06
UA EN RU
Фіцо приєднався до "повстання" Орбана проти Трампа: про що йдеться Фото: Віктор Орбан і Роберт Фіца (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і глава уряду Словаччини Роберт Фіцо зустрілися на кордоні двох країн. Сьогодні, 28 вересня, вони вкотре зробили цинічні заяви з приводу купівлі російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ніхто не повинен вказувати нам, де брати газ і нафту. Тому що згідно з міжнародним правом, це суверенна держава, яка сама визначає свій енергетичний баланс", - сказав Фіцо.

Крім того, він підтримав точку зору Орбана, назвавши прагнення ЄС припинити постачання російської енергетики "політичним та ідеологічним рішенням". За його словами, це рішення найсильніше вдарить не тільки по Словаччині та Угорщині, а й завдасть шкоди всій Європі.

Також обидва стверджують, що відмова від поставок трубопроводом "Дружба" економічно і технічно недоцільна, оскільки відсутність виходу до моря обмежує їхні можливості зі зниження залежності від російських енергоносіїв.

Bloomberg зазначає, що цей момент викликає у них розбіжності з ЄС і США, які розглядають можливість більш жорстких заходів щодо решти експорту сирої нафти з РФ.

Орбан виступив проти Трампа

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським припустив, що може закликати Угорщину відмовитися від закупівель російської нафти.

Незабаром між Орбаном і Трампом відбулася телефонна розмова. Під час бесіди прем'єр сказав президенту, що Угорщина не має наміру відмовлятися від дешевих російських енергоресурсів.

Як писало Bloomberg, Будапешт не готовий виконати вимогу США.

Російська Федерація НАФТА Угорщина Роберт Фіцо Віктор Орбан
