Более 200 сотрудников ООН в Сирии заразились COVID-19

Более 200 сотрудников ООН были заражены COVID-19 в Сирии. Организация активизировала свою деятельность для борьбы с быстрым распространением коронавируса в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Постоянный координатор ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Сирии Имран Риза в прошлый вторник сообщил, что ООН находится на завершающей стадии создания медицинского учреждения для лечения больных.

"Более двухсот случаев было зарегистрировано среди сотрудников ООН, некоторые из которых были госпитализированы, а трое были эвакуированы по медицинским показаниям", - сказал высокопоставленный представитель ООН в Сирии.

Гуманитарные работники и медики заявили, что реальное количество случаев значительно выше, включая сотни сотрудников, работающих в десятке агентств ООН, которые контролируют крупнейшие в стране операции по оказанию гуманитарной помощи.

Ранее Организация Объединенных Наций объявила, что в 2019 году 483 сотрудника гуманитарных организаций стали жертвами нападений.