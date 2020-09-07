Понад 200 співробітників ООН в Сирії заразилися COVID-19

Понад 200 співробітників ООН були заражені COVID-19 в Сирії. Організація активізувала свою діяльність для боротьби з швидким розповсюдженням коронавіруса в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Постійний координатор ООН і координатор з гуманітарних питань в Сирії Імран Риза в минулий вівторок повідомив, що ООН знаходиться на завершальній стадії створення медичного закладу для лікування хворих.

"Більше двохсот випадків було зареєстровано серед співробітників ООН, деякі з яких були госпіталізовані, а троє були евакуйовані за медичними показаннями", - сказав високопоставлений представник ООН в Сирії.

Гуманітарні працівники та медики заявили, що реальна кількість випадків значно вища, включаючи сотні співробітників, що працюють в десятці агентств ООН, які контролюють найбільші в країні операції з надання гуманітарної допомоги.

Раніше Організація Об'єднаних Націй оголосила, що в 2019 році 483 співробітника гуманітарних організацій стали жертвами нападів.