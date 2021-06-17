UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Почти 200 нарушений за сутки: в ОБСЕ рассказали об обстрелах на Донбассе

Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Согласно мониторингу миссии ОБСЕ, 15 июня, ситуация была напряженной в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 16 июня.

15 июня на Донбассе зафиксировали 194 нарушения режима прекращения огня, в том числе 32 взрыва - 2 взрыва от исходящего огня и 30 взрывов неопределенного происхождения. Все они произошли в Донецкой области.

Наиболее напряженной была ситуация в районе участка разведения в Петровском. Там зафиксировали многочисленные взрывы неопределенного происхождения и выстрелы из стрелкового оружия.

В районе Майорска наблюдатели слышали многочисленные взрывы.

"В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Напомним, что на Донбассе боевики ранили украинского воина. Он получил осколочное ранение в результате обстрела. Бойцу оказали медицинскую помощь и срочно доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что Путин считает аннексию Крыма "адекватным" явлением. Об этом он заявил после встречи с Байденом в Женеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс