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Боевики ранили украинского военного на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Среда 16 июня 2021 21:53
Боевики ранили украинского военного на Донбассе Фото: на Донбассе ранен боец ВСУ (mil gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате обстрела позиций сил ООС вечером 16 июня ранение получил украинский военный. Вооруженные силы Украины открыли ответный огонь.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группа (ОТГ) "Север".

"Сегодня, 16 июня, в районе действия объединенных сил в зоне ответственности ОТГ "Север" около 19:30 в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское, военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинского защитника удовлетворительное.

На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь. На месте происшествия работают представители воинской части и группы оперативного реагирования службы правопорядка ВСУ.

Напомним, сегодня, 16 июня, на Донбассе погиб военнослужащий Роман Галух. Он был родом из города Рава-Русская Львовской области.

Ранее сообщалось, что 15 июня на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.

Как сообщало РБК-Украина, 14 июня украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате инцидента получили ранения два человека.

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