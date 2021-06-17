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Майже 200 порушень за добу: в ОБСЄ розповіли про обстріли на Донбасі

Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Згідно з моніторингом місії ОБСЄ, 15 червня, ситуація була напруженою в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 16 червня.

15 червня на Донбасі зафіксували 194 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 32 вибухи - 2 вибухи від вихідного вогню і 30 вибухів невизначеного походження. Всі вони відбулися в Донецькій області.

Найбільш напруженою була ситуація в районі ділянки розведення в Петровському. Там зафіксували численні вибухи невизначеного походження та постріли зі стрілецької зброї.

У районі Майорська спостерігачі чули численні вибухи.

"У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.

Нагадаємо, що на Донбасі бойовики поранили українського воїна. Він отримав осколкове поранення в результаті обстрілу. Бійцю надали медичну допомогу і терміново доставили в лікарню.

Раніше повідомлялося, що Путін вважає анексію Криму "адекватним" явищем. Про це він заявив після зустрічі з Байденом у Женеві.

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Донбас