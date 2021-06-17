Майже 200 порушень за добу: в ОБСЄ розповіли про обстріли на Донбасі

Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Згідно з моніторингом місії ОБСЄ, 15 червня, ситуація була напруженою в Донецькій області.
Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 16 червня.
15 червня на Донбасі зафіксували 194 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 32 вибухи - 2 вибухи від вихідного вогню і 30 вибухів невизначеного походження. Всі вони відбулися в Донецькій області.
Найбільш напруженою була ситуація в районі ділянки розведення в Петровському. Там зафіксували численні вибухи невизначеного походження та постріли зі стрілецької зброї.
У районі Майорська спостерігачі чули численні вибухи.
"У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.
Нагадаємо, що на Донбасі бойовики поранили українського воїна. Він отримав осколкове поранення в результаті обстрілу. Бійцю надали медичну допомогу і терміново доставили в лікарню.
Раніше повідомлялося, що Путін вважає анексію Криму "адекватним" явищем. Про це він заявив після зустрічі з Байденом у Женеві.