Майже 200 порушень за добу: в ОБСЄ розповіли про обстріли на Донбасі

Організація з безпеки і співробітництва в Європі продовжує фіксувати порушення режиму припинення вогню на Донбасі. Згідно з моніторингом місії ОБСЄ, 15 червня, ситуація була напруженою в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 16 червня.

15 червня на Донбасі зафіксували 194 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 32 вибухи - 2 вибухи від вихідного вогню і 30 вибухів невизначеного походження. Всі вони відбулися в Донецькій області.

Найбільш напруженою була ситуація в районі ділянки розведення в Петровському. Там зафіксували численні вибухи невизначеного походження та постріли зі стрілецької зброї.

У районі Майорська спостерігачі чули численні вибухи.

"У Луганській області СММ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.