200 адаптивних клубів. Як в Україні залучають ветеранів до спорту

200 клубів для адаптивного спорту

За словами Бідного, адаптивний спорт є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства.

"В Україні діють майже 200 адаптивних клубів, де тренери працюють із нашими ветеранами. У партнерстві з Національним університетом фізичного виховання і спорту ми запустили дві навчальні програми для тренерів, які допомагають військовим із травмами й ампутаціями", - зазначив посадовець.

Тренери проходять спеціальну підготовку

Бідний наголосив, що робота з ветеранами потребує особливих знань і підходу.

"Особи з інвалідністю мають інші фізіологічні особливості - змінений баланс тіла, відмінності в обміні речовин, у роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо навчати тренерів, які можуть забезпечити безпечні та ефективні тренування", - пояснив він.

Федерації створюють адаптивні дисципліни

Більшість спортивних федерацій уже запровадили адаптивні дисципліни у своїх видах спорту. Міністерство закликає їх активніше залучатися до роботи з ветеранами в регіонах.

"Спорт допомагає ветеранам не лише підтримувати фізичну форму, а й відновлювати психологічний стан, відчувати підтримку спільноти. Дуже важливо, щоб ці програми розвивалися в кожному регіоні", - підсумував Бідний.