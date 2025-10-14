RU

Образование

200 адаптивных клубов. Как в Украине привлекают ветеранов к спорту

Ветераны могут восстанавливать свое физическое и психологическое состояние в адаптативных клубах (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Василина Копытко

В Украине активно развивают адаптивный спорт для ветеранов. Уже действует около 200 клубов, где тренеры занимаются с военными, которые получили ранения или ампутации.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр молодежи и спорта Матвей Бедный.

200 клубов для адаптивного спорта

По словам Бедного, адаптивный спорт является одним из приоритетных направлений работы Министерства.

"В Украине действуют почти 200 адаптивных клубов, где тренеры работают с нашими ветеранами. В партнерстве с Национальным университетом физического воспитания и спорта мы запустили две учебные программы для тренеров, которые помогают военным с травмами и ампутациями", - отметил чиновник.

Тренеры проходят специальную подготовку

Бедной отметил, что работа с ветеранами требует особых знаний и подхода.

"Лица с инвалидностью имеют другие физиологические особенности - измененный баланс тела, различия в обмене веществ, в работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому очень важно обучать тренеров, которые могут обеспечить безопасные и эффективные тренировки", - пояснил он.

Федерации создают адаптивные дисциплины

Большинство спортивных федераций уже ввели адаптивные дисциплины в своих видах спорта. Министерство призывает их активнее привлекаться к работе с ветеранами в регионах.

"Спорт помогает ветеранам не только поддерживать физическую форму, но и восстанавливать психологическое состояние, чувствовать поддержку сообщества. Очень важно, чтобы эти программы развивались в каждом регионе", - подытожил Бедный.

Читайте также о том, что по данным Минмолодежьспорта после начала полномасштабной войны из Украины выехало 1,7 миллиона молодежи. Среди них значительная часть спортсменов.

Также в ведомстве рассказали, что за более чем три года войны они организовали тысячи зарубежных командировок на турниры и соревнования, и только около 500 спортсменов и тренеров не вернулись в Украину. В то же время почти 3000 спортсменов встали в ряды ВСУ, около 600 уже погибли на войне против РФ.

