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20 років загадок: вчені знайшли джерело аномального радіосигналу у Всесвіті

19:12 11.09.2026 Пт
2 хв
Астрономи виявили зірку, що поглинає компаньйона
aimg Ольга Завада
Білий карлик 20 років краде речовину у червоного карлика (фото: Pexels)

У космосі знайшли об’єкт, який продовжує випромінювати радіосигнали всупереч науковим закономірностям. Астрономи майже 20 років не могли пояснити цей феномен, проте нове дослідження нарешті розкрило його механізм.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Futura.

Зірковий канібалізм та природа випромінювання

Дослідники ідентифікували об'єкт ASKAP J1745-5051 за допомогою радіотелескопа ASKAP у Західній Австралії, а пізніше уточнили його координати через південноафриканський MeerKAT.

Дані оптичної спектроскопії з Чилі та космічних обсерваторій дозволили точно встановити структуру системи.

Основні характеристики виявленого космічного джерела:

Конфігурація системи: білий карлик обертається навколо малого червоного карлика (масою приблизно у 10 відсотків від маси Сонця) з періодом усього 1,3 години.

Джерело рентгенівського випромінювання: речовина, яка спадає з червоного карлика, нагрівається під час падіння на білого карлика й генерує яскраві рентгенівські імпульси.

Джерело радіоспалахів: взаємодія надпотужних магнітних полів обох зірок (у декілька тисяч разів сильніших за поле томографа) викликає періодичні сплески в радіодіапазоні.

Зсув за часом: піки радіо- та рентгенівських пульсацій не збігаються - це підтверджує їхнє виникнення в різних зонах подвійної системи.

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Значення для науки

ASKAP J1745-5051 став першим підтвердженим об’єктом такого типу, який виявився білим карликом, що поглинає речовину від сусідньої зірки у тісній подвійній системі.

Попри важливість відкриття, з 12 раніше каталогізованих подібних об'єктів 10 досі залишаються без підтвердженого джерела походження.

Науковці планують продовжувати спостереження за рентгенівськими коливаннями системи, щоб з'ясувати, чи є подібні магнітні петлі джерелом інших загадкових сигналів у Чумацькому Шляху.

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