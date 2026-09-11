20 років загадок: вчені знайшли джерело аномального радіосигналу у Всесвіті

Зірковий канібалізм та природа випромінювання

Дослідники ідентифікували об'єкт ASKAP J1745-5051 за допомогою радіотелескопа ASKAP у Західній Австралії, а пізніше уточнили його координати через південноафриканський MeerKAT.

Дані оптичної спектроскопії з Чилі та космічних обсерваторій дозволили точно встановити структуру системи.

Основні характеристики виявленого космічного джерела:

Конфігурація системи: білий карлик обертається навколо малого червоного карлика (масою приблизно у 10 відсотків від маси Сонця) з періодом усього 1,3 години.

Джерело рентгенівського випромінювання: речовина, яка спадає з червоного карлика, нагрівається під час падіння на білого карлика й генерує яскраві рентгенівські імпульси.

Джерело радіоспалахів: взаємодія надпотужних магнітних полів обох зірок (у декілька тисяч разів сильніших за поле томографа) викликає періодичні сплески в радіодіапазоні.

Зсув за часом: піки радіо- та рентгенівських пульсацій не збігаються - це підтверджує їхнє виникнення в різних зонах подвійної системи.

Значення для науки

ASKAP J1745-5051 став першим підтвердженим об’єктом такого типу, який виявився білим карликом, що поглинає речовину від сусідньої зірки у тісній подвійній системі.

Попри важливість відкриття, з 12 раніше каталогізованих подібних об'єктів 10 досі залишаються без підтвердженого джерела походження.

Науковці планують продовжувати спостереження за рентгенівськими коливаннями системи, щоб з'ясувати, чи є подібні магнітні петлі джерелом інших загадкових сигналів у Чумацькому Шляху.