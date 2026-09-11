20 лет загадок: ученые обнаружили источник аномального радиосигнала во Вселенной

Звездный каннибализм и природа излучения

Исследователи идентифицировали объект ASKAP J1745-5051 с помощью радиотелескопа ASKAP в Западной Австралии, а затем уточнили его координаты через южноафриканский MeerKAT.

Данные оптической спектроскопии Чили и космических обсерваторий позволили точно установить структуру системы.

Основные характеристики обнаруженного космического источника:

Конфигурация системы: белый карлик вращается вокруг маленького красного карлика (массой примерно в 10 процентов от массы Солнца) с периодом всего 1,3 часа.

Источник рентгеновского излучения: вещество, падающее с красного карлика, нагревается при падении на белого карлика и генерирует яркие рентгеновские импульсы.

Источник радиовспышек: взаимодействие сверхмощных магнитных полей обеих звезд (в несколько тысяч раз сильнее поля томографа) вызывает периодические всплески в радиодиапазоне.

Сдвиг по времени: пики радио- и рентгеновских пульсаций не совпадают – это подтверждает их возникновение в разных зонах двойной системы.

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Значение для науки

ASKAP J1745-5051 стал первым подтвержденным объектом такого типа, который оказался белым карликом, поглощающим вещество от соседней звезды в тесной двойной системе.

Несмотря на важность открытия, из 12 ранее каталогизированных подобных объектов 10 остаются без подтвержденного источника происхождения.

Ученые планируют продолжать наблюдение за рентгеновскими колебаниями системы, чтобы выяснить, являются ли подобные магнитные петли источником других загадочных сигналов в Млечном Пути.