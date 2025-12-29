Для 20-пунктного плану потрібна чотиристороння робоча група, - Зеленський

За словами Зеленського, україно-американська робоча група вже є й вона продемонструвала результати. Зокрема завдяки роботі цієї групи напрацювали відповідні документи.

Далі, він зазначив, що була тристороння робоча група там, де Україні були потрібні європейські партнери.

"Зараз, якщо ми будемо йти, і я дуже надіюсь що швидко, до 20-пунктного плану, який повинні підписати чотири сторони: Україна, США, Європа та Росія. То, напевно, потрібно, щоб технічна група була чотирьохстороння. Ми нормально до цього ставимося", - заявив президент.

Водночас український президент зазначив, що є запитання щодо можливостей щодо тристоронніх зустрічей США-Україна і Росія на рівні лідерів або відповідних телефонних розмов.

"Я ще раз підкреслюю, ми ні від кого не ховаємось, відкриті до будь-яких варіантів, форматів, які можуть нас наблизити до закінчення війни", - підсумував Зеленський.