Для 20-пунктного плана нужна четырехсторонняя рабочая группа, - Зеленский

По словам Зеленского, украино-американская рабочая группа уже есть и она продемонстрировала результаты. В частности благодаря работе этой группы наработали соответствующие документы.

Далее, он отметил, что была трехсторонняя рабочая группа там, где Украине были нужны европейские партнеры.

"Сейчас, если мы будем идти, и я очень надеюсь что быстро, к 20-пунктному плану, который должны подписать четыре стороны: Украина, США, Европа и Россия. То, наверное, нужно, чтобы техническая группа была четырехсторонняя. Мы нормально к этому относимся", - заявил президент.

В то же время украинский президент отметил, что есть вопросы относительно возможностей относительно трехсторонних встреч США-Украина и Россия на уровне лидеров или соответствующих телефонных разговоров.

"Я еще раз подчеркиваю, мы ни от кого не прячемся, открыты к любым вариантам, форматам, которые могут нас приблизить к окончанию войны", - подытожил Зеленский.