Для 20-пунктного плану потрібна чотиристороння робоча група, - Зеленський

Понеділок 29 грудня 2025 11:50
UA EN RU
Для 20-пунктного плану потрібна чотиристороння робоча група, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Для підготовки 20-пунктного плану, який мають підписати Україна, США, Європа та Росія, потрібна чотиристороння технічна група.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський відповідаючи на питання журналістів.

За словами Зеленського, україно-американська робоча група вже є й вона продемонструвала результати. Зокрема завдяки роботі цієї групи напрацювали відповідні документи.

Далі, він зазначив, що була тристороння робоча група там, де Україні були потрібні європейські партнери.

"Зараз, якщо ми будемо йти, і я дуже надіюсь що швидко, до 20-пунктного плану, який повинні підписати чотири сторони: Україна, США, Європа та Росія. То, напевно, потрібно, щоб технічна група була чотирьохстороння. Ми нормально до цього ставимося", - заявив президент.

Водночас український президент зазначив, що є запитання щодо можливостей щодо тристоронніх зустрічей США-Україна і Росія на рівні лідерів або відповідних телефонних розмов.

"Я ще раз підкреслюю, ми ні від кого не ховаємось, відкриті до будь-яких варіантів, форматів, які можуть нас наблизити до закінчення війни", - підсумував Зеленський.

Мирний план з 20 пунктів

Нагадаємо, 28 грудня у США відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та колишнього президента США Дональда Трампа. Європейські лідери привітали прогрес у мирних переговорах.

Після зустрічі у Флориді Зеленський заявив, що мирний план із 20 пунктів погоджено вже на 90%, а гарантії безпеки від США забезпечені на 100%.

Він додав, що Трамп провів тривалу розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої детально обговорили всі 20 пунктів плану.

Раніше Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану - повний список публікує РБК-Україна.

