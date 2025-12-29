ua en ru
Для 20-пунктного плана нужна четырехсторонняя рабочая группа, - Зеленский

Понедельник 29 декабря 2025 11:50
Для 20-пунктного плана нужна четырехсторонняя рабочая группа, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Для подготовки 20-пунктного плана, который должны подписать Украина, США, Европа и Россия, нужна четырехсторонняя техническая группа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопросы журналистов.

По словам Зеленского, украино-американская рабочая группа уже есть и она продемонстрировала результаты. В частности благодаря работе этой группы наработали соответствующие документы.

Далее, он отметил, что была трехсторонняя рабочая группа там, где Украине были нужны европейские партнеры.

"Сейчас, если мы будем идти, и я очень надеюсь что быстро, к 20-пунктному плану, который должны подписать четыре стороны: Украина, США, Европа и Россия. То, наверное, нужно, чтобы техническая группа была четырехсторонняя. Мы нормально к этому относимся", - заявил президент.

В то же время украинский президент отметил, что есть вопросы относительно возможностей относительно трехсторонних встреч США-Украина и Россия на уровне лидеров или соответствующих телефонных разговоров.

"Я еще раз подчеркиваю, мы ни от кого не прячемся, открыты к любым вариантам, форматам, которые могут нас приблизить к окончанию войны", - подытожил Зеленский.

Мирный план из 20 пунктов

Напомним, 28 декабря в США состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента США Дональда Трампа. Европейские лидеры приветствовали прогресс в мирных переговорах.

После встречи во Флориде Зеленский заявил, что мирный план из 20 пунктов согласован уже на 90%, а гарантии безопасности от США обеспечены на 100%.

Он добавил, что Трамп провел длительный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого подробно обсудили все 20 пунктов плана.

Ранее Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана - полный список публикует РБК-Украина.

