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20 млрд євро на оборонні проєкти: ЄС готує нове рішення щодо України

16:02 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
20 млрд євро на оборонні проєкти: ЄС готує нове рішення щодо України Фото: Андрюс Кубілюс (Getty Images)
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Європейська комісія готує конкурс оборонних проєктів, у межах якого планують залучити близько 20 млрд євро невикористаних коштів програми SAFE. У проєктах зможуть спільно брати участь ЄС та Україна.

Про це заявив єврокомісаром з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄК.

Як пояснив Кубілюс, головне завдання нового конкурсу - розширити співпрацю з Україною у сфері оборони та реалізовувати спільні проєкти як на українській території, так і в країнах ЄС.

"Мета цього другого конкурсу - зробити більше разом з Україною, як в Україні, так і в ЄС; як для України, так і для нас самих, з огляду на провідну роль України в інноваціях у сфері оборони", - сказав Кубілюс.

Єврокомісар також зазначив, що цього року український оборонний бюджет має дефіцит у 23 млрд євро. За його словами, це створює потребу в подальшій підтримці України з боку міжнародних партнерів.

"Причина дефіциту - невиконані обіцянки окремих країн, дані під час саміту НАТО в Анкарі, щодо надання понад 40 млрд євро", - пояснив Кубілюс.

До слова, нещодавно Європейська комісія оголосила про виділення 325 млн євро на підтримку п'яти європейських оборонних проєктів спільного інтересу (EDPCI). Україна бере участь у чотирьох із них.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Київ розраховує отримати новий транш від Євросоюзу вже найближчими днями.

Окрім того, ми писали, що Україна отримала від ЄС транш 3,3 млрд євро на ракети й дрони.

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