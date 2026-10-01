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20 млрд евро на оборонные проекты: ЕЕ готовит новое решение по Украине

16:02 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
20 млрд евро на оборонные проекты: ЕЕ готовит новое решение по Украине Фото: Андрюс Кубилюс (Getty Images)
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Европейская комиссия готовит конкурс оборонных проектов, в рамках которого планируют использовать около 20 млрд евро из программы SAFE. В проектах смогут совместно участвовать ЕС и Украина.

Об этом заявил еврокомиссаром по обороне Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕК.

Как объяснил Кубилюс, главная задача нового конкурса - расширить сотрудничество с Украиной в сфере обороны и реализовывать совместные проекты как на украинской территории, так и в странах ЕС.

"Цель этого второго конкурса - сделать больше вместе с Украиной, как в Украине, так и в ЕС; как для Украины, так и для нас самих, учитывая ведущую роль Украины в инновациях в сфере обороны", - сказал Кубилюс.

Еврокомиссар также отметил, что в этом году украинский оборонный бюджет столкнулся с дефицитом в размере 23 млрд евро. По его словам, это создает необходимость в дальнейшей поддержке Украины со стороны международных партнеров.

"Причина дефицита - невыполненные обещания отдельных стран, данные во время саммита НАТО в Анкаре, по предоставлению более 40 млрд евро", - отметил Кубилюс.

К слову, недавно Европейская комиссия объявила о выделении 325 млн евро в поддержку пяти европейских оборонных проектов совместного интереса (EDPCI). Украина участвует в четырех из них.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Киев рассчитывает получить новый транш от Евросоюза уже в ближайшие дни .

Кроме того, мы писали, что Украина получила от ЕС транш 3,3 млрд евро на ракеты и дроны.

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