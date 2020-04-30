З 20 травня Рада перейде до чергового режиму пленарних засідань 

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Щотижня з усіх фракцій будуть збиратися законодавчі ініціативи

З 20 травня Верховна рада України перейде до чергового режиму пленарних засідань. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні було прийнято рішення, що щотижня з усіх фракцій будуть збиратися законодавчі ініціативи.

"Вирішили сьогодні прийняли рішення, що кожного тижня за ініціативи парламенту ми будемо збирати з усіх фракцій законодавчі ініціативи, будемо скликати позачергове засідання і будемо там голосувати ці закони. Якщо президент визначить якісь інші закони, які він вважає невідкладними, то будемо в додаток додавати інші проекти", - повідомив Арахамія.

Він також додав, що в такому режимі Рада може пропрацювати декілька тижнів.

"В такому режимі ми сподіваємось, що ми пропрацюємо десь два-три тижні. А після того, сподіваємось, що уряд покращить ситуацію з виходом з карантину. Я передбачаю, що десь з 20-го травня ми вийдемо в черговий режим українського парламенту", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 30 квітня Рада схвалила спеціальну процедуру розгляду банківського законопроекту, необхідного для отримання траншу Міжнародного валютного фонду. Спецпроцедуру підтримали 255 народних депутатів.

Крім того, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада зможе прийняти законопроект про банки після 11 травня. При цьому він зазначив, що депутатам мають надати 10 днів на ознайомлення з поправками.