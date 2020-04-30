ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З 20 травня Рада перейде до чергового режиму пленарних засідань 

Новини » Політика     30.04.2020 - 16:00
З 20 травня Рада перейде до чергового режиму пленарних засідань 
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Щотижня з усіх фракцій будуть збиратися законодавчі ініціативи

З 20 травня Верховна рада України перейде до чергового режиму пленарних засідань. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні було прийнято рішення, що щотижня з усіх фракцій будуть збиратися законодавчі ініціативи.

"Вирішили сьогодні прийняли рішення, що кожного тижня за ініціативи парламенту ми будемо збирати з усіх фракцій законодавчі ініціативи, будемо скликати позачергове засідання і будемо там голосувати ці закони. Якщо президент визначить якісь інші закони, які він вважає невідкладними, то будемо в додаток додавати інші проекти", - повідомив Арахамія.

Він також додав, що в такому режимі Рада може пропрацювати декілька тижнів.

"В такому режимі ми сподіваємось, що ми пропрацюємо десь два-три тижні. А після того, сподіваємось, що уряд покращить ситуацію з виходом з карантину. Я передбачаю, що десь з 20-го травня ми вийдемо в черговий режим українського парламенту", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, 30 квітня Рада схвалила спеціальну процедуру розгляду банківського законопроекту, необхідного для отримання траншу Міжнародного валютного фонду. Спецпроцедуру підтримали 255 народних депутатів.

Крім того, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада зможе прийняти законопроект про банки після 11 травня. При цьому він зазначив, що депутатам мають надати 10 днів на ознайомлення з поправками.

Рада ратифікувала угоду з ЄІБ про надання понад 15 млн євро кредиту Рада зможе прийняти законопроект про банки після 11 травня
Новини України Верховна РадаДавид Арахамія
News
On Top