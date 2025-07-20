20 липня: яке сьогодні свято, що не можна робити та головні прикмети

20 липня православні українці вшановують пам'ять святого пророка Іллі за новим церковним календарем. Це важлива дата, з якою пов'язані особливі традиції, народні прикмети та суворі заборони. Дізнайтеся, чому цей день особливий, чого варто уникати та хто святкує День ангела цього дня.
РБК-Україна розповідає, чому цей день особливий, чого варто уникати та хто святкує іменини сьогодні.
Святий Ілля - одна з найшанованіших постатей у християнстві. Він народився у Фесві, на території сучасної Йорданії, приблизно в IX столітті до нашої ери.
Протягом свого життя пророк Ілля був ревним захисником віри, рішуче виступаючи проти ідолопоклонства та корумпованих царів, які відвертали народ від Бога. Він передбачив трирічну посуху як покарання за відступництво, під час якої сам перебував у вдови в Сарепті Сидонській. Там завдяки його молитвам сталося диво - не вичерпувалися запаси їжі, а згодом Ілля навіть воскресив померлого сина вдови.
Один з найвідоміших епізодів його життя - це протистояння 450 пророкам Ваала на горі Кармель. Ілля продемонстрував силу справжнього Бога, коли вогонь з неба спалив його жертву, тоді як жерці Ваала були безсилі.
Після цього Ілля переховувався від помсти цариці Єзавелі на горі Хорив, де отримав особливе одкровення від Бога. Він також викрив царя Ахава та Єзавель за несправедливе захоплення виноградника Навота, пророкуючи їхню загибель. Згодом Ілля обрав Єлисея своїм наступником, передавши йому свій пророчий одяг.
Згідно з біблійними переказами, Ілля не помер звичайною смертю. Натомість він був вознесений на небо у вогняній колісниці, що символізує його безсмертя та особливий зв'язок з Богом.
Згідно з давніми віруваннями та народними традиціями українців, на Іллю бажано уникати певних дій, щоб не накликати біду. Не можна:
На Іллю здавна спостерігали за погодою та природою, формуючи особливі прикмети:
У давні часи цей день був присвячений Перуну, слов'янському богу грому і блискавки. Наприкінці липня часто йдуть зливи та грози. Вода після таких "іллєвих" дощів вважалася лікувальною, і нею вмивалися для зцілення від різних хвороб.
Сьогодні свої іменини святкують: Олександр, Сергій, Олексій, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Тихон, Петро, Опанас, Федір.
За гороскопом люди, які народилися 20 липня, є Раками.
Окрім церковного свята, 20 липня світ відзначає й інші цікаві події:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: офіційний сайт ПЦУ, ресурс Управління Волинської єпархії Православної Церкви України, Вікіпедія.