20 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и главные приметы

20 июля православные украинцы чтят память святого пророка Ильи по новому церковному календарю. Это важная дата, с которой связаны особые традиции, народные приметы и строгие запреты. Узнайте, почему этот день особенный, чего стоит избегать и кто празднует День ангела в этот день.
РБК-Украина рассказывает, почему этот день особенный, чего стоит избегать и кто празднует именины сегодня.
Святой Илья - одна из самых почитаемых фигур в христианстве. Он родился в Фесве, на территории современной Иордании, примерно в IX веке до нашей эры.
В течение своей жизни пророк Илия был ревностным защитником веры, решительно выступая против идолопоклонства и коррумпированных царей, которые отворачивали народ от Бога. Он предсказал трехлетнюю засуху как наказание за отступничество, во время которой сам находился у вдовы в Сарепте Сидонской. Там благодаря его молитвам произошло чудо - не иссякали запасы пищи, а впоследствии Илья даже воскресил умершего сына вдовы.
Один из самых известных эпизодов его жизни - это противостояние 450 пророкам Ваала на горе Кармель. Илья продемонстрировал силу настоящего Бога, когда огонь с неба сжег его жертву, тогда как жрецы Ваала были бессильны.
После этого Илия скрывался от мести царицы Иезавели на горе Хорив, где получил особое откровение от Бога. Он также разоблачил царя Ахава и Иезавель за несправедливый захват виноградника Навот, предсказывая их гибель. Впоследствии Илия избрал Елисея своим преемником, передав ему свою пророческую одежду.
Согласно библейским преданиям, Илья не умер обычной смертью. Вместо этого он был вознесен на небо в огненной колеснице, что символизирует его бессмертие и особую связь с Богом.
Согласно древним верованиям и народным традициям украинцев, на Илью желательно избегать определенных действий, чтобы не навлечь беду. Нельзя:
На Илью издавна наблюдали за погодой и природой, формируя особые приметы:
В давние времена этот день был посвящен Перуну, славянскому богу грома и молнии. В конце июля часто идут ливни и грозы. Вода после таких "ильевых" дождей считалась лечебной, и ею умывались для исцеления от различных болезней.
Сегодня свои именины празднуют: Александр, Сергей, Алексей, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Николай, Тихон, Петр, Афанасий, Федор.
По гороскопу люди, которые родились 20 июля, являются Раками.
Кроме церковного праздника, 20 июля мир отмечает и другие интересные события:
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При написании материала были использованы источники: официальный сайт ПЦУ, ресурс Управления Волынской епархии Православной Церкви Украины, Википедия.