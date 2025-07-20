20 липня: яке сьогодні свято, що не можна робити та головні прикмети

20 липня православні українці вшановують пам'ять святого пророка Іллі за новим церковним календарем. Це важлива дата, з якою пов'язані особливі традиції, народні прикмети та суворі заборони. Дізнайтеся, чому цей день особливий, чого варто уникати та хто святкує День ангела цього дня.

РБК-Україна розповідає, чому цей день особливий, чого варто уникати та хто святкує іменини сьогодні.

Історія свята: хто такий пророк Ілля?

Святий Ілля - одна з найшанованіших постатей у християнстві. Він народився у Фесві, на території сучасної Йорданії, приблизно в IX столітті до нашої ери.

Протягом свого життя пророк Ілля був ревним захисником віри, рішуче виступаючи проти ідолопоклонства та корумпованих царів, які відвертали народ від Бога. Він передбачив трирічну посуху як покарання за відступництво, під час якої сам перебував у вдови в Сарепті Сидонській. Там завдяки його молитвам сталося диво - не вичерпувалися запаси їжі, а згодом Ілля навіть воскресив померлого сина вдови.

Один з найвідоміших епізодів його життя - це протистояння 450 пророкам Ваала на горі Кармель. Ілля продемонстрував силу справжнього Бога, коли вогонь з неба спалив його жертву, тоді як жерці Ваала були безсилі.

Після цього Ілля переховувався від помсти цариці Єзавелі на горі Хорив, де отримав особливе одкровення від Бога. Він також викрив царя Ахава та Єзавель за несправедливе захоплення виноградника Навота, пророкуючи їхню загибель. Згодом Ілля обрав Єлисея своїм наступником, передавши йому свій пророчий одяг.

Згідно з біблійними переказами, Ілля не помер звичайною смертю. Натомість він був вознесений на небо у вогняній колісниці, що символізує його безсмертя та особливий зв'язок з Богом.

Що не можна робити 20 липня: головні заборони дня

Згідно з давніми віруваннями та народними традиціями українців, на Іллю бажано уникати певних дій, щоб не накликати біду. Не можна:

Сваритися чи лихословити. Вважається, що будь-яка негативна енергія в цей день може принести неприємності.

Вважається, що будь-яка негативна енергія в цей день може принести неприємності. Працювати на городі та в полі. Особливо це стосується важкої праці, оскільки день вважається святим.

Особливо це стосується важкої праці, оскільки день вважається святим. Відмовляти нужденним у допомозі. Цього дня важливо бути щедрим та милосердним.

Цього дня важливо бути щедрим та милосердним. Вживати алкогольні напої. Краще утриматися від спиртного.

Краще утриматися від спиртного. Купатися у водоймах. Існує повір'я, що на Іллю у річках та озерах прокидається нечиста сила, яка може затягнути людину на дно.

Народні прикмети та традиції дня Іллі

На Іллю здавна спостерігали за погодою та природою, формуючи особливі прикмети:

Спека на Іллю - віщує суху осінь.

Багато комах - до гарного дня без опадів.

Яка погода після обіду - такою буде осінь.

Чутно грім - дощ піде пізніше.

Злива цього дня - за народними віруваннями, наступного року можуть бути пожежі.

У давні часи цей день був присвячений Перуну, слов'янському богу грому і блискавки. Наприкінці липня часто йдуть зливи та грози. Вода після таких "іллєвих" дощів вважалася лікувальною, і нею вмивалися для зцілення від різних хвороб.

Хто святкує День ангела 20 липня?

Сьогодні свої іменини святкують: Олександр, Сергій, Олексій, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Тихон, Петро, Опанас, Федір.

За гороскопом люди, які народилися 20 липня, є Раками.

Інші свята 20 липня в Україні та світі

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